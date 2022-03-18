Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов

Он обратил внимание собеседника на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса со стороны Украины.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном рассказал о многочисленных военных преступлениях украинских военных и националистов. Глава государства заверил коллегу, что в ходе спецоперации Российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизней мирных граждан, сообщила пресс-служба Кремля.

"При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса", — говорится в сообщении.

Путин и Макрон также обсудили положение дел на переговорах делегаций России и Украины. В этом контексте президент РФ изложил принципиальные подходы Москвы к выработке возможных договорённостей. Лидеры условились оставаться на связи, отметили в Кремле.