Бои онлайн и чеченский спецназ: Опубликована интерактивная карта "Операции Z" на Украине
Фото © Mash
Любой желающий может увидеть, в частности, какие территории находятся под контролем ВС РФ и войск ДНР и ЛНР.
Телеграм-канал Mash совместно с проектом "Гигарама" создал интерактивную карту военной спецоперации РФ на Украине. Она обновляется в режиме реального времени.
Пользователи могут увидеть на карте территории, которые находятся под контролем Вооружённых сил РФ, группировок войск ДНР и ЛНР. Также желающие могут наблюдать за зонами боёв в реальном времени, продвижением войск и гуманитарными коридорами.
Кроме того, пользователи могут посмотреть динамику наступления по дням и видео самых значимых событий: ракетных ударов, уничтожения техники и инфраструктуры противника. На интерактивной карте добавлены все главные фото и видео с места, а также события этого дня. Можно также понаблюдать за продвижением чеченского спецназа. Перейти на карту можно по этой ссылке.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.