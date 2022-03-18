Бои онлайн и чеченский спецназ: Опубликована интерактивная карта "Операции Z" на Украине

Любой желающий может увидеть, в частности, какие территории находятся под контролем ВС РФ и войск ДНР и ЛНР.

Телеграм-канал Mash совместно с проектом "Гигарама" создал интерактивную карту военной спецоперации РФ на Украине. Она обновляется в режиме реального времени.

Пользователи могут увидеть на карте территории, которые находятся под контролем Вооружённых сил РФ, группировок войск ДНР и ЛНР. Также желающие могут наблюдать за зонами боёв в реальном времени, продвижением войск и гуманитарными коридорами.

Кроме того, пользователи могут посмотреть динамику наступления по дням и видео самых значимых событий: ракетных ударов, уничтожения техники и инфраструктуры противника. На интерактивной карте добавлены все главные фото и видео с места, а также события этого дня. Можно также понаблюдать за продвижением чеченского спецназа. Перейти на карту можно по этой ссылке.