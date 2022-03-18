Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида центра ФМБА "Конвасэл"

Как сообщал Лайф, ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида, "Конвасэл", в конце января. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра. До этого глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в рамках испытания никто из добровольцев, привитых вакциной, коронавирусом не заболел.