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Опубликовано 18 марта 2022, 19:43

Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида центра ФМБА "Конвасэл"

Это эмульсия для внутримышечных инъекций, одна доза препарата составляет 0,5 миллилитра.

Минздрав РФ зарегистрировал противокоронавирусную вакцину "Конвасэл", над которой работали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующая запись появилась в государственном реестре лекарственных препаратов.

"Конвасэл" — вакцина субъединичная, рекомбинантная, для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", — указано в реестре.

Скворцова: Вакцина от ковида "Конвасэл" не вызывает аллергии
Скворцова: Вакцина от ковида "Конвасэл" не вызывает аллергии

Как сообщал Лайф, ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида, "Конвасэл", в конце января. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра. До этого глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в рамках испытания никто из добровольцев, привитых вакциной, коронавирусом не заболел.

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Pixabay

Максим Плетнёв
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