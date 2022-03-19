Жительница Мариуполя: "Азов" собирал желающих эвакуироваться и расстреливал

По словам Галины, семье которой чудом удалось спастись, боевики зазывали жителей города, обещая, что будет "зелёный коридор".

Жительница Мариуполя рассказала, что украинские неонацисты из полка "Азов" специально собирали мирное население, которое хотело эвакуироваться, и открывали по людям огонь. По словам Галины Сургуч, боевики зазывали жителей города, обещая, что будет "зелёный коридор". А когда большое количество людей собиралось в группу, их просто убивали.

"И всё делает "Азов", больше некому. Они, только они — с синими повязками", — пояснила она в беседе с телеканалом "Звезда".

Жительнице Мариуполя самой чудом удалось спастись. Её дом разрушили украинские боевики, и всей семье пришлось искать новый ночлег. Первую ночь они провели у одноклассника её сына, после чего тот сообщил о "зелёном коридоре". Однако Галина не поверила, и вся семья направилась к её куме в порт, где было "более-менее тихо". Уже потом они узнали, что неонацисты расстреляли всех мирных граждан, собравшихся эвакуироваться. Галина рассказала, что боевики убили и одноклассника её сына, который хотел уехать на автомобиле. "Но не выехал — машина вдребезги", — поделилась она.