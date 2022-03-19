Премьер Польши призвал Евросоюз ввести торговую блокаду против России

По его мнению, такие кардинальные меры заставят Москву пересмотреть свою позицию по поводу проведения спецоперации на Украине.

Евросоюз должен принять новый пакет санкций против России, в котором одной из мер будет полное отключение РФ от торговли, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Полное отключение от торговли дополнительно заставит Россию задуматься", — сказал премьер-министр на пресс-конференции.

Он пояснил, что под полной блокадой подразумевается запрет входа российских кораблей под своим флагом и со своими товарами в порты, а также полный запрет на торговлю сухопутными путями.