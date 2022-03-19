МИД России: Москва прорабатывает ответ на беспрецедентные западные санкции
В дипведомстве подчеркнули, что рестрикционные меры США и Евросоюза против РФ нелегитимны с точки зрения международного права.
Российское правительство прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции, которые были введены западными странами против РФ. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
"Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Директор подчеркнул, что Россия никогда не выбирала путь санкций, сейчас страна вынуждена дать ответ. Он выразил надежду на то, что слова министра экономики Франции Брюно Ле Мэра об объявлении РФ "тотальной финансовой и экономической войны" не найдут последователей в Италии. Иначе это может вызвать череду соответствующих необратимых последствий, отметил Парамонов.
Ранее в Конгрессе США поддержали закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией. Такое решение позволит Вашингтону устанавливать экспортные тарифы выше, чем те, которые установлены Всемирной торговой организацией. Поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.
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