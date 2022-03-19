МИД России: Москва прорабатывает ответ на беспрецедентные западные санкции

В дипведомстве подчеркнули, что рестрикционные меры США и Евросоюза против РФ нелегитимны с точки зрения международного права.

Российское правительство прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции, которые были введены западными странами против РФ. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

"Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством", — сказал он в интервью РИА "Новости".