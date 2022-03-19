Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский не представляет украинский народ

Без устранения неонацистских группировок, которые держат людей в страхе, решать вопросы будущего устройства Незалежной не имеет смысла, подчеркнул политик.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не представляет украинский народ. Видео © LIFE

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Лайфом заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский не представляет украинский народ. По его словам, без проведения денацификации рассуждать о дальнейшей судьбе украинского лидера и страны в целом не имеет смысла.

"Зеленский не представляет украинский народ. И поэтому решать его судьбу сейчас, в этой ситуации, на мой взгляд, преждевременно. И без проведения денацификации, без устранения с политической жизни неонацистских группировок, которые силой практически держат людей в страхе, в запугивании, решать вопросы будущего устройства Украины бессмысленно", — заявил политик.