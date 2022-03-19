ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 07:38
4868

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский не представляет украинский народ

Без устранения неонацистских группировок, которые держат людей в страхе, решать вопросы будущего устройства Незалежной не имеет смысла, подчеркнул политик.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не представляет украинский народ. Видео © LIFE

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Лайфом заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский не представляет украинский народ. По его словам, без проведения денацификации рассуждать о дальнейшей судьбе украинского лидера и страны в целом не имеет смысла.

"Зеленский не представляет украинский народ. И поэтому решать его судьбу сейчас, в этой ситуации, на мой взгляд, преждевременно. И без проведения денацификации, без устранения с политической жизни неонацистских группировок, которые силой практически держат людей в страхе, в запугивании, решать вопросы будущего устройства Украины бессмысленно", — заявил политик.

Бывший премьер Украины Азаров: Запад создаёт лишь иллюзию поддержки Зеленского
Бывший премьер Украины Азаров: Запад создаёт лишь иллюзию поддержки Зеленского

Ранее экс-премьер Украины Азаров обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой. Политик отметил, что не видит желания со стороны властей Незалежной снизить количество жертв среди мирных жителей.

BannerImage

LIFE

Юлия Архипова
  • Новости
  • Николай Азаров
  • Комментарии Лайфу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar