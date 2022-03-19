Экс-премьер Украины Азаров обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой
Политик отметил, что не видит желания со стороны властей Незалежной снизить количество жертв среди мирных жителей.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев затягивает переговоры с Москвой. Видео © LIFE
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Лайфом заявил, что Киев затягивает переговоры с Москвой и занимает абсолютно неразумную позицию. Политик считает, что в первую очередь должны решаться гуманитарные вопросы. Он подчеркнул, что в данный момент главная задача заключается в том, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения.
"Вот здесь должны сосредоточены быть основные усилия переговорной группы и прежде всего киевского режима. Если он (официальный Киев. — Прим. Лайфа) отвечает за украинский народ, реально отвечает, он должен сам инициировать вопросы обеспечения выхода, эвакуации, потому что боевые действия, проводящиеся в районах или на территории городов, посёлков, населённых пунктов без эвакуации жителей, — они так или иначе приводят к жертвам", — отметил Азаров.
Экс-премьер Украины добавил, что не видит желания со стороны властей Незалежной снизить количество жертв среди мирных жителей. Он, в частности, привёл в пример Мариуполь. По словам собеседника Лайфа, пока российским военным совместно с войсками ДНР не удалось разблокировать от членов нацбатальона "Азов" районы этого города, не было никакой эвакуации граждан.
"Сейчас за один-два дня выведено более 100 тысяч человек. Это яркий пример того, что нацисты "Азова" препятствовали выходу мирных граждан. Киевский режим, если бы он демонстрировал своё желание к миру, к минимизации жертв среди мирного населения, первое, что должен был сделать, — это, безусловно, обеспечить выход мирных граждан из зоны боевых действий. Он этого не сделал", — заключил Азаров.
Как сообщал Лайф, войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя, печально известный расположенной в нём тюрьмой с пыточными камерами украинских националистов и СБУ. Также была информация, что войска России и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно цепляются за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
ТАСС / Владислав Шатило