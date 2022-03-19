Экс-премьер Украины Азаров обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой

Политик отметил, что не видит желания со стороны властей Незалежной снизить количество жертв среди мирных жителей.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев затягивает переговоры с Москвой. Видео © LIFE

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Лайфом заявил, что Киев затягивает переговоры с Москвой и занимает абсолютно неразумную позицию. Политик считает, что в первую очередь должны решаться гуманитарные вопросы. Он подчеркнул, что в данный момент главная задача заключается в том, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения.

"Вот здесь должны сосредоточены быть основные усилия переговорной группы и прежде всего киевского режима. Если он (официальный Киев. — Прим. Лайфа) отвечает за украинский народ, реально отвечает, он должен сам инициировать вопросы обеспечения выхода, эвакуации, потому что боевые действия, проводящиеся в районах или на территории городов, посёлков, населённых пунктов без эвакуации жителей, — они так или иначе приводят к жертвам", — отметил Азаров.

Экс-премьер Украины добавил, что не видит желания со стороны властей Незалежной снизить количество жертв среди мирных жителей. Он, в частности, привёл в пример Мариуполь. По словам собеседника Лайфа, пока российским военным совместно с войсками ДНР не удалось разблокировать от членов нацбатальона "Азов" районы этого города, не было никакой эвакуации граждан.