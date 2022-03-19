Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать территориальную целостность" Украины

В контексте продолжающихся переговоров между Киевом и Москвой украинский лидер отметил, что настало время встречаться и говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении, говоря о переговорах, которые продолжаются между Киевом и Москвой, заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность страны.

"Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины", — сказал Зеленский.