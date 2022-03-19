Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать территориальную целостность" Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
В контексте продолжающихся переговоров между Киевом и Москвой украинский лидер отметил, что настало время встречаться и говорить.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении, говоря о переговорах, которые продолжаются между Киевом и Москвой, заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность страны.
"Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины", — сказал Зеленский.
Напомним, что президент Владимир Зеленский называл одной из главных целей переговоров России и Украины получение "действенных гарантий". При этом глава государства также добавил, что задача киевской делегации состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.