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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 20:18

В Минобороны РФ заявили о готовности открыть коридоры из Мариуполя для украинских националистов

При этом Россия предложила радикалам сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории, но в ответ получила отказ.

Вооружённые силы России готовы открыть коридоры и выпустить украинских националистов из Мариуполя, чтобы спасти город и мирное население. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра", — отметил он.

При этом, как сообщалось, Россия обещала сохранить жизнь националистам, если те сложат оружие. Но в ответ российская сторона получила категорический отказ от официального Киева. Кроме того, как стало известно российским военным из перехваченных радиопереговоров, националисты запрашивали у властей поддержку, осознавая свою безысходность, однако в Киеве пока не торопятся что-либо предпринимать.

МО РФ предупредило о возможных преступлениях обезумевших националистов в Мариуполе
МО РФ предупредило о возможных преступлениях обезумевших националистов в Мариуполе

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно цепляются за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
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