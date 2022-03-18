В Минобороны РФ заявили о готовности открыть коридоры из Мариуполя для украинских националистов

При этом Россия предложила радикалам сложить оружие в обмен на гарантии сохранить им жизнь, а также позволить беспрепятственно перейти на подконтрольные Киеву территории, но в ответ получила отказ.

Вооружённые силы России готовы открыть коридоры и выпустить украинских националистов из Мариуполя, чтобы спасти город и мирное население. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра", — отметил он.