ВС России уничтожили подземный склад ракет ВСУ гиперзвуковым комплексом "Кинжал"

Прошедшей ночью российские военнослужащие уничтожили также четыре зенитных ракетных комплекса ВСУ, среди которых было три С-300 и один "Бук-М1". С начала спецоперации было выведено из строя около 200 украинских беспилотников и более 1,4 тысячи танков и других бронемашин.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Ранее была опубликована интерактивная карта "Операции Z" на Украине. Любой желающий может увидеть на ней, в частности, какие территории находятся под контролем ВС РФ и войск ДНР и ЛНР.