Российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области
Фото © ТАСС / Минобороны России
Всего же ночью 19 марта поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".
Разведцентры ВСУ в Одесской области были уничтожены ударом российским ракетным комплексом "Бастион" в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио и радиотехнической разведки Украинских вооружённых сил в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", — уточнил офицер.
Всего же ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населённом пункте Забуянье, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
Ранее Минобороны России показало видео с последствиями удара по Мелитополю "Точкой-У", выпущенной Вооружёнными силами Украины. Как отметили в военном ведомстве, обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов, линии электропередачи и газопровод на границе города.