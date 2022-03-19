Российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области

Всего же ночью 19 марта поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".

Разведцентры ВСУ в Одесской области были уничтожены ударом российским ракетным комплексом "Бастион" в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио и радиотехнической разведки Украинских вооружённых сил в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", — уточнил офицер.

Всего же ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населённом пункте Забуянье, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.