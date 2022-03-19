ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 07:21
15048

Российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области

Фото © ТАСС / Минобороны России

Фото © ТАСС / Минобороны России

Всего же ночью 19 марта поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".

Разведцентры ВСУ в Одесской области были уничтожены ударом российским ракетным комплексом "Бастион" в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио и радиотехнической разведки Украинских вооружённых сил в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", — уточнил офицер.

Всего же ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населённом пункте Забуянье, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям националистов
Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям националистов

Ранее Минобороны России показало видео с последствиями удара по Мелитополю "Точкой-У", выпущенной Вооружёнными силами Украины. Как отметили в военном ведомстве, обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов, линии электропередачи и газопровод на границе города.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar