Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям националистов

В ведомстве отметили, что уничтожение украинских военных объектов происходило парами с малых и предельно малых высот.

Вертолёты Ка-52 наносят ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов. Видео © Минобороны России

Экипажи разведывательно-ударных вертолётов нового поколения Ка-52 ВКС России нанесли удары по опорным пунктам роты украинских националистов. Кроме того, они уничтожили замаскированную технику ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

"Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укреплённым опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — уточнили в военном ведомстве.

В ходе проведения "Операции Z" на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов. Также российские военнослужащие оказывают авиационную поддержку подразделений.