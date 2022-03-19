Глава Пентагона: США предостерегли Китай от поддержки спецоперации на Украине

Остин также высказал надежду на то, что КНР последует рекомендации Вашингтона и не станет помогать подсанкционной России.

Вашингтон ясно дал понять Китаю, что поддерживать российскую спецоперацию на Украине — это "плохой выбор". Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

"Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать", — добавил он.