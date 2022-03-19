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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 05:21
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Глава Пентагона: США предостерегли Китай от поддержки спецоперации на Украине

Остин также высказал надежду на то, что КНР последует рекомендации Вашингтона и не станет помогать подсанкционной России.

Вашингтон ясно дал понять Китаю, что поддерживать российскую спецоперацию на Украине — это "плохой выбор". Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

"Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать", — добавил он.

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Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что США допускают введение санкций против Китая за поддержку спецоперации России на Украине. О каких конкретно ограничениях идёт речь, представитель Белого дома уточнять не стала.

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Александра Васильева
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