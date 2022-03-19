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Опубликовано 19 марта 2022, 05:15
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Крымский политолог Батурин назвал надёжную гарантию нейтралитета Украины

Эксперт отметил, что вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий его безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе.

Расположение на территории Украины нескольких военных баз Вооружённых сил РФ может стать надёжной гарантией военного нейтралитета Незалежной. Такое мнение выразил крымский политолог Денис Батурин в беседе с РИА "Новости".

"Вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий его безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе. С моей точки зрения, самой надёжной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на её территории нескольких военных баз России", сказал Батурин.

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Как отметил политолог, в гарантиях безопасности нейтрального статуса Киева заинтересованы также Франция и Турция, однако украинские власти хотят включить в этот процесс также США и Великобританию, которые под гарантиями безопасности нейтрального статуса могут понимать поставки оружия.

Как сообщал Лайф, ранее Украина потребовала гарантии безопасности от США, Британии и Германии.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Юлия Коновалова
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