Крымский политолог Батурин назвал надёжную гарантию нейтралитета Украины

Эксперт отметил, что вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий его безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе.

Расположение на территории Украины нескольких военных баз Вооружённых сил РФ может стать надёжной гарантией военного нейтралитета Незалежной. Такое мнение выразил крымский политолог Денис Батурин в беседе с РИА "Новости".

"Вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий его безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе. С моей точки зрения, самой надёжной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на её территории нескольких военных баз России", — сказал Батурин.

Как отметил политолог, в гарантиях безопасности нейтрального статуса Киева заинтересованы также Франция и Турция, однако украинские власти хотят включить в этот процесс также США и Великобританию, которые под гарантиями безопасности нейтрального статуса могут понимать поставки оружия.