ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 07:03
5724

В Минобороны рассказали о героизме российских военных в ходе "Операции Z"

За особые заслуги перед страной начальники радиостанций Виталий Карнаев и Ян Волков представлены к медали "За отвагу".

В Министерстве обороны РФ регулярно рассказывают о героизме российских военных, которые проявили себя в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Так, в ведомстве сообщили о новых подвигах военнослужащих — Алексея Писарева, Виталия Карнаева, Яна Волкова.

В ходе спецоперации колонна десантно-штурмового батальона подверглась артобстрелу со стороны украинских сил. Находясь под постоянным огнём, лейтенант медицинской службы Алексей Писарев оказал медицинскую помощь 15 тяжелораненым военнослужащим, а затем лично эвакуировал их с поля боя. После этого в течение суток лейтенант поддерживал жизнь раненых и организовал их эвакуацию.

  • Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев. Фото © Минобороны РФ
    Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев. Фото © Минобороны РФ
  • Начальник радиостанции Виталий Карнаев. Фото © Минобороны РФ
    Начальник радиостанции Виталий Карнаев. Фото © Минобороны РФ
  • Начальник радиостанции Ян Волков. Фото © Минобороны РФ
    Начальник радиостанции Ян Волков. Фото © Минобороны РФ

Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев. Фото © Минобороны РФ

1 / 3

Колонна батальонно-тактической группы, в которую входил начальник радиостанции Виталий Карнаев, попала в подготовленную украинскими националистами засаду. Находясь под ударом реактивных систем залпового огня, Виталий получил осколочное ранение, но продолжил обеспечивать связь командира со штабом. Группа отразила атаку, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов.

Экипаж пункта управления под командованием начальника радиостанции Яна Волкова приступил к развёртыванию радиостанции и установлению связи с вышестоящим штабом. В этот момент группа подверглась массированному миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Несмотря на смертельную опасность, Волков продолжил налаживание связи силами своего экипажа. В результате очередного обстрела он получил тяжёлое ранение в руку и живот, но не прекратил руководство действиями связистов. Самостоятельно оказав себе первую помощь, он доложил о ситуации штабу, благодаря его действиям атаку удалось отбить.

Виталий Карнаев и Ян Волков представлены к медали "За отвагу".

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"
В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

BannerImage

Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar