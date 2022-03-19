В Минобороны рассказали о героизме российских военных в ходе "Операции Z"

За особые заслуги перед страной начальники радиостанций Виталий Карнаев и Ян Волков представлены к медали "За отвагу".

В Министерстве обороны РФ регулярно рассказывают о героизме российских военных, которые проявили себя в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Так, в ведомстве сообщили о новых подвигах военнослужащих — Алексея Писарева, Виталия Карнаева, Яна Волкова.

В ходе спецоперации колонна десантно-штурмового батальона подверглась артобстрелу со стороны украинских сил. Находясь под постоянным огнём, лейтенант медицинской службы Алексей Писарев оказал медицинскую помощь 15 тяжелораненым военнослужащим, а затем лично эвакуировал их с поля боя. После этого в течение суток лейтенант поддерживал жизнь раненых и организовал их эвакуацию.







Колонна батальонно-тактической группы, в которую входил начальник радиостанции Виталий Карнаев, попала в подготовленную украинскими националистами засаду. Находясь под ударом реактивных систем залпового огня, Виталий получил осколочное ранение, но продолжил обеспечивать связь командира со штабом. Группа отразила атаку, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов.

Экипаж пункта управления под командованием начальника радиостанции Яна Волкова приступил к развёртыванию радиостанции и установлению связи с вышестоящим штабом. В этот момент группа подверглась массированному миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Несмотря на смертельную опасность, Волков продолжил налаживание связи силами своего экипажа. В результате очередного обстрела он получил тяжёлое ранение в руку и живот, но не прекратил руководство действиями связистов. Самостоятельно оказав себе первую помощь, он доложил о ситуации штабу, благодаря его действиям атаку удалось отбить.

Виталий Карнаев и Ян Волков представлены к медали "За отвагу".