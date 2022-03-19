Бывший премьер Украины Азаров: Запад создаёт лишь иллюзию поддержки Зеленского
При этом там напрочь забыли о наиболее важном пункте переговоров — минимизации жертв среди мирного населения, подчеркнул политик.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что страны Запада создают иллюзию поддержки президента Владимира Зеленского. Видео © LIFE
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что страны Запада создают иллюзию поддержки, приглашая президента Владимира Зеленского на различные выступления, но при этом никак не способствуют минимизации жертв среди мирного населения Незалежной, а делают ровно наоборот. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
"Беспрерывные выступления в парламентах — то в Великобритании, то в американском Конгрессе, то в Бундестаге. Это у него создаёт иллюзию того, что все, кто приглашает его на эти выступления, обеспечивают ему поддержку и так далее. Это иллюзия. Потому что на самом деле сейчас, если бы должны были что-то сделать вот эти, так сказать, влиятельные страны, они должны были решить первый пункт переговоров — это минимизация жертв среди мирного населения. Этого не звучит", — отметил Азаров.
По словам экс-премьера Украины, вместо этого со стороны западных политиков, наоборот, звучат призывы продолжать боевые действия "до победного конца, до последнего украинца". Как подчеркнул политик, такая ситуация не может не беспокоить.
Ранее Лайф писал, что Зеленский в обращении к Бундестагу снова сравнил себя с Рейганом. Также сообщалось, что украинского лидера уличили в попытке манипулировать Конгрессом США с помощью Мартина Лютера Кинга.
ТАСС / Сергей Бобылев