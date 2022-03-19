Бывший премьер Украины Азаров: Запад создаёт лишь иллюзию поддержки Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что страны Запада создают иллюзию поддержки, приглашая президента Владимира Зеленского на различные выступления, но при этом никак не способствуют минимизации жертв среди мирного населения Незалежной, а делают ровно наоборот. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Беспрерывные выступления в парламентах — то в Великобритании, то в американском Конгрессе, то в Бундестаге. Это у него создаёт иллюзию того, что все, кто приглашает его на эти выступления, обеспечивают ему поддержку и так далее. Это иллюзия. Потому что на самом деле сейчас, если бы должны были что-то сделать вот эти, так сказать, влиятельные страны, они должны были решить первый пункт переговоров — это минимизация жертв среди мирного населения. Этого не звучит", — отметил Азаров.