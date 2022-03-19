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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 04:09
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Бывший премьер Украины Азаров: Запад создаёт лишь иллюзию поддержки Зеленского

При этом там напрочь забыли о наиболее важном пункте переговоров — минимизации жертв среди мирного населения, подчеркнул политик.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что страны Запада создают иллюзию поддержки президента Владимира Зеленского. Видео © LIFE

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что страны Запада создают иллюзию поддержки, приглашая президента Владимира Зеленского на различные выступления, но при этом никак не способствуют минимизации жертв среди мирного населения Незалежной, а делают ровно наоборот. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Беспрерывные выступления в парламентах — то в Великобритании, то в американском Конгрессе, то в Бундестаге. Это у него создаёт иллюзию того, что все, кто приглашает его на эти выступления, обеспечивают ему поддержку и так далее. Это иллюзия. Потому что на самом деле сейчас, если бы должны были что-то сделать вот эти, так сказать, влиятельные страны, они должны были решить первый пункт переговоров — это минимизация жертв среди мирного населения. Этого не звучит", — отметил Азаров.

По словам экс-премьера Украины, вместо этого со стороны западных политиков, наоборот, звучат призывы продолжать боевые действия "до победного конца, до последнего украинца". Как подчеркнул политик, такая ситуация не может не беспокоить.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский в обращении к Бундестагу снова сравнил себя с Рейганом. Также сообщалось, что украинского лидера уличили в попытке манипулировать Конгрессом США с помощью Мартина Лютера Кинга.

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Зеленского пристыдили за внешний вид во время выступления перед Конгрессом США
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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Архипова
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