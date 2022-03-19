Глава Пентагона Остин заявил, что США не будут участвовать в конфликте на Украине

Он отметил, что установление бесполётной зоны означало бы явное вовлечение Штатов, так как пришлось бы предпринимать действия против нарушителей режима.

США не планируют принимать участие в боевых действиях на территории Украины, а также вводить бесполётную зону в небе над страной, поскольку открытый конфликт Штатов и России никому не нужен. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине", — сказал Остин.

Остин добавил, что введение бесполётной зоны означало бы явное вовлечение США, так как в этом случае американским военным пришлось бы принимать соответствующие меры в отношении нарушителей режима. Это означало бы, что США противостоят России, то есть две ядерные державы участвуют в конфликте, подчеркнул Остин. При этом он оговорился, что Вашингтон готов защищать "каждый дюйм" территорий стран НАТО.