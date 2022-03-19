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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 03:16
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Глава Пентагона Остин заявил, что США не будут участвовать в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © ТАСС / EPA

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © ТАСС / EPA

Он отметил, что установление бесполётной зоны означало бы явное вовлечение Штатов, так как пришлось бы предпринимать действия против нарушителей режима.

США не планируют принимать участие в боевых действиях на территории Украины, а также вводить бесполётную зону в небе над страной, поскольку открытый конфликт Штатов и России никому не нужен. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине", — сказал Остин.

Байден: Силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте на Украине
Байден: Силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте на Украине

Остин добавил, что введение бесполётной зоны означало бы явное вовлечение США, так как в этом случае американским военным пришлось бы принимать соответствующие меры в отношении нарушителей режима. Это означало бы, что США противостоят России, то есть две ядерные державы участвуют в конфликте, подчеркнул Остин. При этом он оговорился, что Вашингтон готов защищать "каждый дюйм" территорий стран НАТО.

Ранее в МИД России заявили о невозможности ядерной войны по определению. Представитель ведомства Игорь Вишневецкий отметил, что при технологиях, которыми обладают ядерные державы, это был бы "молниеносный обмен ударами", который никто не может остановить.

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Юлия Коновалова
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