Минобороны Украины сообщило, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
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При этом в оперативной сводке ведомства говорится, что Российская армия лишила Незалежную доступа к морю временно.
На Украине признали, что Вооружённые силы страны остались без выхода к Азовскому морю. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Незалежной.
Как говорится в сводке ведомства в "Фейсбуке", российские военные "достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю".
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений.