При этом в оперативной сводке ведомства говорится, что Российская армия лишила Незалежную доступа к морю временно.

На Украине признали, что Вооружённые силы страны остались без выхода к Азовскому морю. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Незалежной.

Как говорится в сводке ведомства в "Фейсбуке", российские военные "достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю".