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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 02:51
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Минобороны Украины сообщило, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY VAGANOV

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY VAGANOV

При этом в оперативной сводке ведомства говорится, что Российская армия лишила Незалежную доступа к морю временно.

На Украине признали, что Вооружённые силы страны остались без выхода к Азовскому морю. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Незалежной.

Как говорится в сводке ведомства в "Фейсбуке", российские военные "достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю".

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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений.

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Юлия Коновалова
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