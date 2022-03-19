Экс-президент Чехии Клаус отказался возвращать медаль Пушкина

Также бывший президент пояснил, что отвергает существующую сегодня "дешёвую" русофобию.

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус рассказал, что не намерен возвращать российскую медаль Пушкина, полученную им в 2007 году. Об этом политик заявил в интервью местной газете "Лидове новины".

Клаус отметил, что отдать личную награду его призвали из-за российской спецоперации на Украине, однако он отказался, назвав русофобию, расцветающую сегодня в Европе, дешёвой.

"Я считаю ребячеством демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы пойти на это, меня следовало бы повести на эшафот", — пояснил экс-президент.