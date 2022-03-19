Член киевской делегации Подоляк: Переговоры с Москвой могут продлиться несколько недель

Между представителями России и Украины прошло три очные встречи, затем диалог перешёл в формат видеоконференций.

Переговоры российской и украинской сторон о прекращении боевых действий на территории Украины могут продлиться ещё несколько недель, считает член киевской делегации Михаил Подоляк. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.