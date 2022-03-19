Член киевской делегации Подоляк: Переговоры с Москвой могут продлиться несколько недель
Между представителями России и Украины прошло три очные встречи, затем диалог перешёл в формат видеоконференций.
Переговоры российской и украинской сторон о прекращении боевых действий на территории Украины могут продлиться ещё несколько недель, считает член киевской делегации Михаил Подоляк. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.
"Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше", — сказал он.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно.
ТАСС / БелТА / Холодилин Сергей