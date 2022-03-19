Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на американских внедорожниках
Подразделение передвигалось на четырёх автомобилях повышенной проходимости Humvee для проведения разведывательно-поисковых действий.
Кадры ударов высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ. Видео © Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ в ходе "Операции Z". На видео демонстрируется взлёт и нанесение удара.
Украинское подразделение передвигалось на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости американского производства Humvee для проведения разведки. После удара высокоточным ракетным вооружением оно было уничтожено.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Ранее была опубликована интерактивная карта "Операции Z" на Украине. Любой желающий может увидеть на ней, в частности, какие территории находятся под контролем ВС РФ и войск ДНР и ЛНР.
Минобороны России