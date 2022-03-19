США посулили скорую необходимость покупать верность союзников по санкциям против РФ

По мнению автора статьи, главным сигналом нынешней кампании США является ослабление "патриотизма и чувства товарищества".

Заявления западных политиков о беспрецедентной жестокости антироссийских санкций заметно преувеличены, они не способны возыметь желаемого эффекта, так как являются полумерами и могут навредить самим европейским странам и США, написал журналист Николас Ламберт в американской газете The Wall Street Journal.

Для сравнения он предложил вспомнить экономическую изоляцию, которую устроила Германии Великобритания накануне Первой мировой войны. Тогда Британия, доминировавшая в торговле, заранее подготовила основные ограничения против Германии и сумела добиться единодушия в правительстве и продуманности действий. По словам Ламберта, британцы пытались дискредитировать немецкую экономику, спровоцировать социальные волнения, чтобы оказать давление на власти страны и потребовать мира. Если сравнить эффект от кампании с землетрясением, то уровень экономической напряжённости тогда в Германии достиг восьми баллов, хотя задумывалось десятибалльное бедствие, считает автор статьи. На этом фоне, по его мнению, меры Запада по отношению к России тянут лишь на тройку.

"Меры Запада против России нанесут большой побочный ущерб. Они, несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе. На трёхнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, мы приближаемся к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать", — заключил обозреватель.