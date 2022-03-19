Лукашенко рассказал о предложении Минска отправить пограничников на границу РФ и Донбасса

По словам главы республики, он был готов оказать Украине и другую необходимую помощь, однако Запад толкал Незалежную к агрессии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика была готова закрыть границу между Донбассом и Россией, однако Украина отказалась от этого предложения.

"Накануне конфликта Украины с Россией я делал всё для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками", — сказал белорусский лидер в интервью японскому телеканалу TBS.

Лукашенко также отметил, что был готов оказать Украине и другую необходимую помощь. При этом Россия согласилась на его предложение, а Незалежная озвучила отказ. По его мнению, решение Киева связано с тем, что Запад толкал их к конфликту.