По его мнению, ни в коем случае не должен расцветать нацизм или фашизм в соседней стране, который народ пережил в середине прошлого века.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию прежде всего.

"Она не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, которые живут на Украине, разговаривать на любом языке. Там немало русских. Если они хотят разговаривать на русском языке — пожалуйста, пусть разговаривают", — заявил Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Глава Белоруссии подчеркнул, что никто не запрещает ведь своим гражданам в Японии разговаривать на русском или на английском языках. По его мнению, точно так и на Украине должно быть, потому что никто не в праве ущемлять кого-то.

"И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века. Что тут плохо? Всё, естественно", — уверен президент Белоруссии.