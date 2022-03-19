Омбудсмен Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом

Эта ситуация, по её мнению, требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова обратилась в ООН в связи с массовыми случаями травли российских детей за границей. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В своём обращении в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет детский омбудсмен рассказала о многочисленных случаях дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в ряде стран. Эта ситуация, по её мнению, требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения.

"Подобные ситуации всегда вызывали и вызывают особое беспокойство в связи с тем, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе. Однако сейчас наравне со взрослыми они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе в учебных заведениях, зачастую при попустительстве либо открытом одобрении властей некоторых государств", — заявила Львова-Белова.