Лукашенко рассказал о телефонах Зеленского для связи с "настоящими руководителями Украины"

По мнению белорусского лидера, Запад всячески сдерживает лидера Незалежной и уже не собирается давать ему управлять своей страной.

Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у главы Украины Владимира Зеленского на столе два телефона, с помощью которых он ведёт консультации с США и Великобританией. По его мнению, так власти стран взяли в свои руки управление военной операцией на территории Незалежной.

"У Зеленского на столе два телефона. Один телефон, второй телефон, спутниковая связь с [президентом США Джо] Байденом и премьером Англии [Борисом] Джонсоном. Два телефона. Вот в основном он [Владимир Зеленский] управляется этими двумя руководителями", — сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Он назвал Зеленского несамостоятельным и пояснил, что ему уже не дадут управлять иначе, чем сейчас. По мнению Лукашенко, то, что происходит в настоящее время на Украине, выгодно Америке и её союзникам. Не Зеленский руководит всем процессом, там даже не советники советуют военным, как себя вести, там полностью представители Запада и США взяли в руки управление, заключил белорусский лидер.

"Это выгодно — утопить и Беларусь, и Россию в этом конфликте, чтобы мы были погружены в этот конфликт, и нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая, и не до Африки, и не до Венесуэлы. Поэтому они будут всячески сдерживать Зеленского, если он захочет иначе, и будут делать всё для того, чтобы России было хуже, ну, естественно, и нам [Белоруссии]", — заключил глава республики.