"Бои идут": В ДНР показали кадры зачистки Марьинки от украинских националистов

Подразделения республики оценивают ситуацию как сложную, но решаемую. Отмечается, что удалось взять под полный контроль окраины города.

Войска ДНР с боем прорвались в Марьинку и начали зачищать территорию от украинских военных формирований. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Войска ДНР с боем прорвались в Марьинку и начали зачищать территорию от украинских военных формирований, сообщает Народная милиция республики в "Телеграме". Также ведомство опубликовало кадры из населённого пункта.

"Обстановка сложная, но решаемая. Наши войска продвигаются, зашли на окраины Марьинки. Сейчас потихонечку зачищают улицы от бандитов этих всех, нацистов. Тяжело бои идут, но потихоньку двигаемся", — пояснил один из офицеров ДНР с позывным "Седой".

Уточняется, что удалось прочно закрепиться на окраинах города. По утверждению Народной милиции ДНР, из Марьинки нацбатальоны вели обстрелы Александровки, Петровского района и микрорайона Текстильщик. Подавление украинских огневых точек позволит обезопасить и эти территории.