В Армении и Болгарии прошли массовые акции в поддержку России и "Операции Z"

В Ереване люди с плакатами и флагами организовали шествие по центру города, а в Варне участники акции заодно выразили свой протест НАТО.

Акция в Ереване в поддержку России и "Операции Z". Видео © Twitter / ivan_8848 / Albaraka54 / captsingh / sdrlc

Многочисленная акция в поддержку России и специальной военной "Операции Z" на Украине проходит в Ереване у Посольства РФ. Кадры публикуют местные жители в своих соцсетях.

Участников акции собралось довольно много. Люди с плакатами, символами Z и V, а также флагами организовали шествие по центру Еревана под барабанную дробь. Позже они переместились к Посольству РФ, где пели русские народные песни и танцевали.

Плакаты и флаги, которые используют участники акции в Ереване. Фото © Twitter / finlookedintoit

Ещё одна массовая акция в поддержку Российской Федерации прошла в болгарском городе Варне. Там местные жители выступили в пользу действий нашей страны, а заодно выразили свой протест НАТО. Так они озвучили своё мнение против участия Болгарии в вооружении Украины и других операциях Североатлантического альянса. Собравшиеся люди дружно скандировали лозунг: "НАТО, вон!" Как отмечается, инициатором акции стала партия "Возрождение".

Видео © Twitter / NovichokRossiya / snarwani