Борис Джонсон высказался против нормализации отношений с Путиным

Он подчеркнул, что западные страны уже сделали так в 2014 году и не собираются наступать на те же самые грабли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после ситуации вокруг Украины.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — заявил Борис Джонсон на съезде Консервативной партии.