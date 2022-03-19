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Опубликовано 19 марта 2022, 13:49

Борис Джонсон высказался против нормализации отношений с Путиным

Он подчеркнул, что западные страны уже сделали так в 2014 году и не собираются наступать на те же самые грабли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после ситуации вокруг Украины.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — заявил Борис Джонсон на съезде Консервативной партии.

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А ранее Лайф писал, что Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить санкции против России. Британский премьер также рассказал, какие шаги Соединённое Королевство принимает, чтобы поставлять Украине новые партии оружия.

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ТАСС / РА / Tolga Akmen

Виктория Дитрих
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