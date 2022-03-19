Борис Джонсон высказался против нормализации отношений с Путиным
Он подчеркнул, что западные страны уже сделали так в 2014 году и не собираются наступать на те же самые грабли.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после ситуации вокруг Украины.
"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — заявил Борис Джонсон на съезде Консервативной партии.
А ранее Лайф писал, что Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить санкции против России. Британский премьер также рассказал, какие шаги Соединённое Королевство принимает, чтобы поставлять Украине новые партии оружия.
ТАСС / РА / Tolga Akmen