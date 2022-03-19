Всех горняков спасли из первой обесточенной после обстрела ВСУ шахты в ДНР

Ранее сообщалось, что более 160 человек оказались заблокированы под землёй в двух шахтах.

Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая была обесточена в результате обстрелов со стороны украинских националистов, завершены в 14:30 по московскому времени. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства угля и энергетики ДНР.

В шахте имени Скочинского были заблокированы 85 горняков, всех их удалось вывести на поверхность. Пострадавших среди шахтёров нет. Пока нет информации о рабочих, которые ждут помощи под землёй в шахте имени Челюскинцев.