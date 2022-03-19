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Опубликовано 19 марта 2022, 10:56
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В обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах ДНР заблокировано более 160 человек

Так, в настоящее время под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85.

Более 160 горняков Донецкой Народной Республики заблокированы под землёй в обесточенных в результате обстрелов украинскими националистами двух шахт. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

Так, под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85. Их будут выводить на поверхность.

На шахте в ДНР после обстрелов ВСУ обесточен вентиляционный ствол
На шахте в ДНР после обстрелов ВСУ обесточен вентиляционный ствол

Ранее Лайф сообщал, что в Донецкой области отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространился на прилегающие населённые пункты.

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Pixabay

Андрей Бражников
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