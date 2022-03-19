В обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах ДНР заблокировано более 160 человек

Так, в настоящее время под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85.

Более 160 горняков Донецкой Народной Республики заблокированы под землёй в обесточенных в результате обстрелов украинскими националистами двух шахт. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

Так, под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85. Их будут выводить на поверхность.