В обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах ДНР заблокировано более 160 человек
Так, в настоящее время под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85.
Более 160 горняков Донецкой Народной Республики заблокированы под землёй в обесточенных в результате обстрелов украинскими националистами двух шахт. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.
Так, под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85. Их будут выводить на поверхность.
Ранее Лайф сообщал, что в Донецкой области отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространился на прилегающие населённые пункты.
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