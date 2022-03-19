Лавров поделился ожиданиями об итогах "Операции Z"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов, затрагивающих вопросы нейтрального статуса Незалежной, безопасности и закона о русском языке. Своими ожиданиями глава МИД поделился на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

"В том, что касается внутриукраинского диалога, это, наверное, всё-таки дело украинцев... Наша операция завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях её безопасности", — сказал министр.