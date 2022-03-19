Лавров поделился ожиданиями об итогах "Операции Z"
Российскую сторону интересуют прежде всего вопросы, связанные с нейтральным статусом Украины и гарантиями безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов, затрагивающих вопросы нейтрального статуса Незалежной, безопасности и закона о русском языке. Своими ожиданиями глава МИД поделился на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"В том, что касается внутриукраинского диалога, это, наверное, всё-таки дело украинцев... Наша операция завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях её безопасности", — сказал министр.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ