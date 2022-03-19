Лавров: Чувствуется, что США "держат за руку" Украину на переговорах с Россией

Он заподозрил, что американская сторона не позволяет соглашаться на те требования, которые Москва считает абсолютно минимальными.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что явно чувствуется, как США оказывает давление на украинскую делегацию в ходе переговоров с Россией. Об этом он сказал на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

"Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился. Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счёту начала их с отбывания номера, потом диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию "держат за руку", скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными. Тем не менее процесс идёт", — отметил глава российского МИД.