Лавров: Чувствуется, что США "держат за руку" Украину на переговорах с Россией
Он заподозрил, что американская сторона не позволяет соглашаться на те требования, которые Москва считает абсолютно минимальными.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что явно чувствуется, как США оказывает давление на украинскую делегацию в ходе переговоров с Россией. Об этом он сказал на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился. Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счёту начала их с отбывания номера, потом диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию "держат за руку", скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными. Тем не менее процесс идёт", — отметил глава российского МИД.
Также в ходе мероприятия Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о неподдержке неонацистов противоречат его действиям. Министр признался, что ему сложно воспринимать всерьёз политику украинского руководства, когда их президент лично покровительствует подобным тенденциям.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.