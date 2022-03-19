"Обещают расправу и смерть": Губернатор Псковской области сообщил об угрозах от украинцев

Он призвал сограждан не поддаваться панике, объяснив, что подобные провокации являются частью информационной войны киевских военнослужащих.

Украинцы угрожают расправой губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и его команде. Об этом глава региона рассказал в своём традиционном еженедельном видео, опубликованном во "ВКонтакте".

"Могу сказать, что и мне лично, и моей команде постоянно приходят такие сообщения. Оскорбляют, обещают расправу и смерть, присылали фотографии", — сказал губернатор.

Он призвал сограждан не поддаваться панике, объяснив, что подобные провокации являются частью информационной войны Украины. Ведерников подчеркнул, что в буквальном смысле есть центры информационно-психологических операций ВСУ, которые в том числе занимаются такими рассылками. По его словам, подобные центры против россиян открыты в Польше, Прибалтике и других точках Европы.

"[Нужно] осторожно относиться к любым незнакомым ссылкам. Сейчас как никогда легко можно попасться мошенникам, которые взломают ваше устройство для использования в своих интересах", — предупредил Ведерников.