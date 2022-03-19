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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 12:38
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"Обещают расправу и смерть": Губернатор Псковской области сообщил об угрозах от украинцев

Фото © VK / Михаил Ведерников

Фото © VK / Михаил Ведерников

Он призвал сограждан не поддаваться панике, объяснив, что подобные провокации являются частью информационной войны киевских военнослужащих.

Украинцы угрожают расправой губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и его команде. Об этом глава региона рассказал в своём традиционном еженедельном видео, опубликованном во "ВКонтакте".

"Могу сказать, что и мне лично, и моей команде постоянно приходят такие сообщения. Оскорбляют, обещают расправу и смерть, присылали фотографии", — сказал губернатор.

Он призвал сограждан не поддаваться панике, объяснив, что подобные провокации являются частью информационной войны Украины. Ведерников подчеркнул, что в буквальном смысле есть центры информационно-психологических операций ВСУ, которые в том числе занимаются такими рассылками. По его словам, подобные центры против россиян открыты в Польше, Прибалтике и других точках Европы.

"[Нужно] осторожно относиться к любым незнакомым ссылкам. Сейчас как никогда легко можно попасться мошенникам, которые взломают ваше устройство для использования в своих интересах", — предупредил Ведерников.

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Александра Васильева
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