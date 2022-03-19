Лавров: Запад "сорвался с цепи" после разрушения его планов из-за "Операции Z"

При этом он отметил, что Путин поставил перед ВС цель обеспечить безопасность жителей Донбасса и устранить угрозы в отношении РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что специальная военная "Операция Z" на Украине сорвала антироссийские планы Запада. Об этом он заявил на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

"Это всё лишь доказывает одно — проект "анти-России" сорвался операцией, целью которой президент [РФ Владимир Путин] поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз РФ, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и её нацификации", — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, когда на Западе поняли, что российская операция помогла сорвать их планы и замыслы, "видите, как с цепи сорвались".