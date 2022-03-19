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Опубликовано 19 марта 2022, 12:45
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В офисе Зеленского назвали курс в НАТО пиар-ходом Порошенко и обвинили его в конфликте с РФ

Алексей Арестович считает, что экс-глава страны ответственен за создание одной из предпосылок для проведения российской спецоперации.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что в проведении Россией "Операции Z" виновен бывший президент страны Пётр Порошенко, который спровоцировал полномасштабный конфликт, закрепив в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", — приводит издание "Украинские новости" слова Алексея Арестовича

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force заявил, что страна уже поняла, что ей не войти в НАТО. Лайф приводил семь причин, по которым Незалежную так и не взяли в альянс. Среди них опасения стран – участниц альянса, что из-за Киева они окажутся втянуты в войну с Россией.

В Верховной раде допустили возможность изменения Конституции Украины по вопросу НАТО
В Верховной раде допустили возможность изменения Конституции Украины по вопросу НАТО
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Timm Schamberger / Anadolu Agency / Getty Images

Виктория Дитрих
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