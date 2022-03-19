В офисе Зеленского назвали курс в НАТО пиар-ходом Порошенко и обвинили его в конфликте с РФ

Алексей Арестович считает, что экс-глава страны ответственен за создание одной из предпосылок для проведения российской спецоперации.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что в проведении Россией "Операции Z" виновен бывший президент страны Пётр Порошенко, который спровоцировал полномасштабный конфликт, закрепив в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", — приводит издание "Украинские новости" слова Алексея Арестовича