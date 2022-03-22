"Там мирные жители были": Сдавшийся украинский военный рассказал о приказах укрываться в жилых домах

Он сложил оружие без сопротивления, так как понимал преступность действий своих командиров. По словам военнослужащего, его сослуживцы отступали и "думали только о своей шкуре".

Сдавшийся украинский военный рассказал о приказах укрываться в жилых домах. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Максим Новгалёв, добровольно сдавшийся российским морпехам в Мариуполе, рассказал, как выполнял приказы укрываться в жилых помещениях. Соответствующее видео опубликовала Народная милиция ДНР.

"Сказали занимать позиции в жилых помещениях. Там мирные жители были. Мы объяснили, что мы стрелять не будем. Находились там два-три дня, пока не спустились морпехи", — сказал Новгалёв на видео, которое опубликовано в Telegram-канале НМ ДНР.

Он считает, что командование бросило бойцов ВСУ на борьбу с Россией "как пушечное мясо", затем оно отступало и думало "только о своей шкуре". При сложении оружия Новгалёв не оказывал сопротивления, так как понимал преступность приказов своих командиров.