Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
На ролике видно, как огневые позиции артиллерии Украины, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар.
Поражение артиллерийских расчётов ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины.
На ролике видно, как огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар.
Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z". Широкий спектр авиационных средств поражения винтокрылого судна позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на большой дальности.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Кадр видео Минобороны РФ