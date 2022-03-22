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22 марта, 12:18

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

На ролике видно, как огневые позиции артиллерии Украины, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар.

Поражение артиллерийских расчётов ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины.

На ролике видно, как огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар.

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Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z". Широкий спектр авиационных средств поражения винтокрылого судна позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на большой дальности.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка ©

Кадр видео Минобороны РФ

Никита Осипов

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