Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z"
Широкий спектр авиационных средств поражения винтокрылого судна позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях.
Работа экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z" на Украине. Армейская авиация продолжает выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Широкий спектр авиационных средств поражения вертолёта позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях в дневное и ночное время суток, а современный бортовой комплекс обороны помогает обеспечивать огневое воздействие на винтокрылое судно и своевременно применять защиту от ПЗРК.
Полёты проходят на предельно малых высотах, что требует от лётчика максимальной концентрации и быстрой реакции на изменяющуюся обстановку, добавили в Минобороны.
А ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z". В частности, были отмечены старшие лейтенанты Сергей Овчаренко, Кирилл Балаганский и Дмитрий Дмитрук, а также начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов.
Кадр из видео Минобороны РФ