НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 06:24

Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z"

Широкий спектр авиационных средств поражения винтокрылого судна позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях.

Работа экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z" на Украине. Армейская авиация продолжает выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Широкий спектр авиационных средств поражения вертолёта позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях в дневное и ночное время суток, а современный бортовой комплекс обороны помогает обеспечивать огневое воздействие на винтокрылое судно и своевременно применять защиту от ПЗРК.

Полёты проходят на предельно малых высотах, что требует от лётчика максимальной концентрации и быстрой реакции на изменяющуюся обстановку, добавили в Минобороны.

"Сопровождаешь своих ребят": Военный лётчик рассказал о самых эмоциональных для него моментах в "Операции Z"

"Сопровождаешь своих ребят": Военный лётчик рассказал о самых эмоциональных для него моментах в "Операции Z"

А ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z". В частности, были отмечены старшие лейтенанты Сергей Овчаренко, Кирилл Балаганский и Дмитрий Дмитрук, а также начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов.

Обложка ©

Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1