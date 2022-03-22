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Опубликовано 22 марта 2022, 06:24

Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z"

Широкий спектр авиационных средств поражения винтокрылого судна позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях.

Работа экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z" на Украине. Армейская авиация продолжает выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Широкий спектр авиационных средств поражения вертолёта позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях в дневное и ночное время суток, а современный бортовой комплекс обороны помогает обеспечивать огневое воздействие на винтокрылое судно и своевременно применять защиту от ПЗРК.

Полёты проходят на предельно малых высотах, что требует от лётчика максимальной концентрации и быстрой реакции на изменяющуюся обстановку, добавили в Минобороны.

"Сопровождаешь своих ребят": Военный лётчик рассказал о самых эмоциональных для него моментах в "Операции Z"
"Сопровождаешь своих ребят": Военный лётчик рассказал о самых эмоциональных для него моментах в "Операции Z"

А ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z". В частности, были отмечены старшие лейтенанты Сергей Овчаренко, Кирилл Балаганский и Дмитрий Дмитрук, а также начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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