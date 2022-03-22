Прокуратура: В шахте "Листвяжная" зафиксировано превышение углекислого газа
На данный момент эвакуация горняков завершена, количество госпитализированных шахтёров возросло до 12 человек. У всех — состояние лёгкой степени тяжести.
В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где объявили эвакуацию, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации углекислого газа. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона.
"На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа", — сказано в записи ведомства.
На данный момент эвакуация горняков завершена, сообщили в Министерстве угольной промышленности региона. Всего в шахте находилось 134 человека. По данным Кузбасского центра медицины катастроф, сейчас число госпитализированных в Центр охраны здоровья шахтёров возросло до 12. На момент эвакуации у всех было состояние лёгкой степени тяжести. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты-токсикологи.
Как сообщал Лайф, 25 ноября 2021 года на "Листвяжной" произошла трагедия. Случилось задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.