Прокуратура: В шахте "Листвяжная" зафиксировано превышение углекислого газа

В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где объявили эвакуацию , зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации углекислого газа. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона.

"На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа", — сказано в записи ведомства.

На данный момент эвакуация горняков завершена, сообщили в Министерстве угольной промышленности региона. Всего в шахте находилось 134 человека. По данным Кузбасского центра медицины катастроф, сейчас число госпитализированных в Центр охраны здоровья шахтёров возросло до 12. На момент эвакуации у всех было состояние лёгкой степени тяжести. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты-токсикологи.