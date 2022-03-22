Психолог Наумова объяснила, что может мешать людям откладывать деньги

Многим людям не удаётся организовать себя и начать откладывать деньги из-за внутреннего запрета на благополучие. Такое мнение высказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

В беседе с "Вечерней Москвой" она отметила, что пагубная потребность оказываться в состоянии расточительства является преградой на пути к финансовому благополучию. Наумова рекомендует проработать это с психологом.

Вместе с тем предупреждает, что негативный эффект на психику может оказать не только отсутствие денег, но и наличие сбережений. Накопления дают некоторое ощущение безопасности, но может быть и обратный эффект.

"Действительно, для кого-то наличие сбережений — это безопасность. С одной стороны, это действительно так, потому что в любой момент можно позволить себе всё, что необходимо: лекарства, лечение, одежду, пищу, путешествие и так далее. С другой стороны, страх потерять накопленное и заработанное тоже может травмировать человека. В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия", — говорит Наталья Наумова.