Экономист Юденков напомнил о древнем правиле накопления денег

Проверенный историей способ формирования сбережений — это откладывание части дохода. Как отметил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, этот принцип известен издревле и при формировании накоплений необходимо руководствоваться им, так как это выгодно и самому населению, и экономике страны в целом.

"Известное древнее правило — откладывайте десятину, то есть 10% от своего дохода", — отметил Юденков в интервью "Вечерней Москве".

Экономист добавил, что национальной экономике выгодно, когда население хранит сбережения в банковских вкладах. Таким образом средства оказываются в деле. Если же деньги хранятся дома, то они выпадают из экономического оборота. Такая ситуация неэффективна и невыгодна никому. Также эксперт высказался о нынешней ситуации. Он пока не советует делать валютные вклады, инвестировать деньги в ценные бумаги.

"Локально сейчас хорошая ситуация, когда можно вложить свободные рубли в банк на выгодных условиях — больше 20% годовых на 3–6 месяцев. Если есть свободные рубли, то имеет смысл отнести их в надёжный банк под указанный процент", — сказал Юденков.