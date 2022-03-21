Гинцбург заверил, что говорить о завершении пандемии ковида пока рано
Академик отмечает, что количество ежесуточных смертей от этой болезни в России говорит лишь о временном отступлении коронавируса. При этом в некоторых странах начинается новая волна.
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что количество ежесуточных смертей от этой болезни в России пока свидетельствует лишь о незначительном отступлении коронавируса. Тем более что в некоторых странах начинается новая волна.
"Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого ещё заболевания в день умирает столько?" — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, заканчивается ли пандемия коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 2551 человека с коронавирусом. По состоянию на 20 марта общее число выздоровевших достигло 16 209 942, за последние 24 часа их количество увеличилось на 74 675 человек.
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