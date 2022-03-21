Гинцбург заверил, что говорить о завершении пандемии ковида пока рано

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что количество ежесуточных смертей от этой болезни в России пока свидетельствует лишь о незначительном отступлении коронавируса. Тем более что в некоторых странах начинается новая волна.

"Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого ещё заболевания в день умирает столько?" — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, заканчивается ли пандемия коронавируса.