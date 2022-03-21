Офтальмолог Шилова назвала две болезни, которые может вызвать наращивание ресниц

Постоянное ношение нарощенных ресниц может вызвать синдром сухого глаза и трихиаз, то есть рост волосков в сторону глазного яблока. Об этом предупредила офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Кроме того, что клей сам по себе токсичен, возникает давление на железы, которые обеспечивают правильный состав слезы, находящийся в толще века.

"Возникает вторичный синдром сухого глаза, который тяжело лечится. Сначала человек испытывает просто дискомфорт, зрительное утомление, желание почесать веки, поморгать. В хронической форме получаем стойкую атрофию этих желёз и нарушение качественного и количественного состава слезы, нарушение защитных функций слезы. У девушек с нарощенными ресницами синдром сухого глаза всегда присутствует", — заявила Шилова в интервью порталу Ura.ru.

Также собственные ресницы могут начать расти в другом направлении. Это опасно, поскольку рост в сторону глаза или слизистой оболочки чреват хроническим травмированием глазной поверхности. Профессор заявила, что в связи с трихиазом у человека может возникнуть целый ряд проблем. По словам Шиловой, такое нарушение может вызвать ещё и препарат от глаукомы.

"В качестве побочного действия лекарство вызывает рост и утолщение ресниц. В целом это хорошо, но как оборотная сторона — эти ресницы иногда начинают расти неправильно", — предупредила медик.