В Бразилии отозвано решение о блокировке Telegram

В Бразилии Верховный федеральный суд отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram, приложение продолжит работу в стране. Об этом сообщает местное издание Globo.

Как отмечается, такое решение связано с тем, что администрация Telegram выполнила требование властей страны — удалила информацию, идущую вразрез с законами государства.