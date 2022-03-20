В Бразилии отозвано решение о блокировке Telegram
Администрация мессенджера не отвечала на требование местных властей удалить запрещённую информацию. Как затем заявили разработчики, это случилось из-за человеческого фактора.
В Бразилии Верховный федеральный суд отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram, приложение продолжит работу в стране. Об этом сообщает местное издание Globo.
Как отмечается, такое решение связано с тем, что администрация Telegram выполнила требование властей страны — удалила информацию, идущую вразрез с законами государства.
Как рассказывал Лайф, ранее Федеральный верховный суд Бразилии распорядился заблокировать приложение из-за отказа сотрудничать с властями. Основатель мессенджера Павел Дуров извинился перед судом и попросил отложить решение, чтобы разобраться с ситуацией. По его словам, присланные судом письма были якобы просто утеряны.
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