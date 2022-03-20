В Стокгольм отправлены 13 военных кораблей НАТО
В Минобороны Швеции заявили, что это будет рядовой заход в порт, решение не связано с ситуацией вокруг Украины.
13 военных кораблей стран НАТО направляются в Стокгольм. Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Об этом сообщает агентство TT. Отмечается, что они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в порт Фрихамнен для бункеровки и отдыха экипажей.
"Визит планировался ещё 24 февраля. Мы сотрудничаем с НАТО как партнёры, и для нас, конечно же, хорошо это показать", — сообщает ТТ представитель военного ведомства Микаэль Огрен.
В Министерстве обороны Швеции заверили, что это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. Ведомство уточняет, что все корабли — тральщики. В течение года порт посещает около 30 военных кораблей, поэтому визит сразу 13 является якобы не обычным, но "экстремальным". Ожидается, что стоянка продлится несколько дней.
Как писал Лайф ранее, Столтенберг заявил, что НАТО намерено сдержать конфликт на Украине в пределах страны. Поэтому Североатлантический альянс значительно нарастил военное присутствие на восточном фланге, отметил генсек организации. В распоряжении блока находится 130 самолётов в высокой степени готовности.
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