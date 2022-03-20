НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 20:32
3242

В Стокгольм отправлены 13 военных кораблей НАТО

В Минобороны Швеции заявили, что это будет рядовой заход в порт, решение не связано с ситуацией вокруг Украины.

13 военных кораблей стран НАТО направляются в Стокгольм. Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Об этом сообщает агентство TT. Отмечается, что они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в порт Фрихамнен для бункеровки и отдыха экипажей.

"Визит планировался ещё 24 февраля. Мы сотрудничаем с НАТО как партнёры, и для нас, конечно же, хорошо это показать", — сообщает ТТ представитель военного ведомства Микаэль Огрен.

В Министерстве обороны Швеции заверили, что это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. Ведомство уточняет, что все корабли — тральщики. В течение года порт посещает около 30 военных кораблей, поэтому визит сразу 13 является якобы не обычным, но "экстремальным". Ожидается, что стоянка продлится несколько дней.

НАТО перебрасывает в Словакию первый из трёх ЗРК Patriot из-за ситуации на Украине

НАТО перебрасывает в Словакию первый из трёх ЗРК Patriot из-за ситуации на Украине

Как писал Лайф ранее, Столтенберг заявил, что НАТО намерено сдержать конфликт на Украине в пределах страны. Поэтому Североатлантический альянс значительно нарастил военное присутствие на восточном фланге, отметил генсек организации. В распоряжении блока находится 130 самолётов в высокой степени готовности.

Обложка ©

flickr / NATO

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1