В Стокгольм отправлены 13 военных кораблей НАТО

13 военных кораблей стран НАТО направляются в Стокгольм. Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Об этом сообщает агентство TT. Отмечается, что они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в порт Фрихамнен для бункеровки и отдыха экипажей.

"Визит планировался ещё 24 февраля. Мы сотрудничаем с НАТО как партнёры, и для нас, конечно же, хорошо это показать", — сообщает ТТ представитель военного ведомства Микаэль Огрен.

В Министерстве обороны Швеции заверили, что это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. Ведомство уточняет, что все корабли — тральщики. В течение года порт посещает около 30 военных кораблей, поэтому визит сразу 13 является якобы не обычным, но "экстремальным". Ожидается, что стоянка продлится несколько дней.