Глава МИД Германии призвала европейские страны принимать беженцев с Украины

Европейским государствам следует проявить солидарность в отношении массового притока беженцев с Украины, каждая страна должна принять их у себя. Об этом заявила во время посещения центра размещения беженцев в Ганновере министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Придёт ещё очень много людей. Нам придётся распределить их по европейской внешней границе. Каждая страна в Европе должна принять людей. Нам также нужно перевезти людей через Атлантику", — заявила Бербок, добавив, что завтра поднимет данный вопрос на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства считает, что в ближайшие пару недель следует ожидать дополнительной нагрузки в этом вопросе, странам Евросоюза следует ещё больше проявить сплочённость для предоставления помощи беженцам с Украины.