Глава МИД Германии призвала европейские страны принимать беженцев с Украины
По её мнению, в ближайшее время количество желающих покинуть эту страну только увеличится. Дипломат намерена поднимать вопрос переселенцев на встрече с главами МИД стран Евросоюза.
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / ЕРА
Европейским государствам следует проявить солидарность в отношении массового притока беженцев с Украины, каждая страна должна принять их у себя. Об этом заявила во время посещения центра размещения беженцев в Ганновере министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Придёт ещё очень много людей. Нам придётся распределить их по европейской внешней границе. Каждая страна в Европе должна принять людей. Нам также нужно перевезти людей через Атлантику", — заявила Бербок, добавив, что завтра поднимет данный вопрос на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства считает, что в ближайшие пару недель следует ожидать дополнительной нагрузки в этом вопросе, странам Евросоюза следует ещё больше проявить сплочённость для предоставления помощи беженцам с Украины.
В свою очередь обер-бургомистр Ганновера Белит Онай заверил, что город готов к прибытию большего числа беженцев с Украины, многие из которых планируют остаться в Ганновере на долгое время.
Ранее в ООН сообщили, что больше трёх миллионов человек покинули Украину с 24 февраля по 15 марта. Лайф также рассказывал, что Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз. В ближайшее время десятки тысяч граждан Незалежной смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить жильё в Соединённом Королевстве.