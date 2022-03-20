Минобороны: Россия 21 марта откроет гумкоридоры из Мариуполя
По данным ведомства, в городе в заложниках осталось ещё до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранца – представителя шести государств.
Министерство обороны России утром 21 марта откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в двух направлениях — восточном и по согласованию с украинской стороной — западном. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он рассказал, что, по данным Минобороны РФ, в городе до 130 мирных жителей и 184 иностранца – граждан шести государств. Гуманитарные коридоры завтра решено открыть с учётом этой информации, "руководствуясь исключительно гуманными принципами".
"Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и по согласованию с украинской стороной — западном направлениях", — сообщил Мизинцев.
Он рассказал, какой будет алгоритм. Сначала в 9 часов утра нужно будет установить связь между российской и украинской сторонами. Через полчаса обе стороны объявят режим тишины и гарантируют его неукоснительное соблюдение. Подтвердить готовность стороны должны поднятием флагов.
Ранее Лайф рассказывал, что более 100 военных и наёмников уничтожены при обстреле базы ВСУ под Житомиром. Также за сутки было поражено 62 военных объекта Незалежной. Среди них три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
ТАСС / Михаил Терещенко