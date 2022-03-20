Минобороны: Военные РФ завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

В течение дня российские военные продвинулись на 12 километров, уточнил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Подразделения Вооружённых сил РФ завершают разгром националистического батальона "Донбасс". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

"Подразделения Российских вооружённых сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс". В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Народной Республики блокировали с трёх сторон населённый пункт Сладкое", — сообщил он.

Конашенков уточнил, что было уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и миномётов националистов.