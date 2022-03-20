Минобороны: Военные РФ завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

Подразделения Вооружённых сил РФ завершают разгром националистического батальона "Донбасс". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

"Подразделения Российских вооружённых сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс". В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Народной Республики блокировали с трёх сторон населённый пункт Сладкое", — сообщил он.

Конашенков уточнил, что было уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и миномётов националистов.